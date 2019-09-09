Оппозиционные партии могут получить более трети мандатов в Заксобрании Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия", по предварительным данным, получит только 14 из 24 мандатов Законодательного собрания Севастополя; девять мест, как ожидается, достанутся другим партиям, а одно - самовыдвиженцу, сообщил журналистам в понедельник глава горизбиркома Сергей Даниленко.

"Предварительные итоги распределения [мандатов по общегородскому единому округу]: "Справедливая Россия" - один, Партия пенсионеров за социальную справедливость - один мандат, ЛДПР - три мандата, КПРФ - три мандата, "Единая Россия" - восемь мандатов", - сказал Даниленко.

Он уточнил, что к распределению мандатов допускаются все политические партии, за партийные списки которых проголосовали 5% и более избирателей. Участвовавшая в выборах партия "Коммунисты России" этот барьер преодолеть не смогла.

По партийным спискам лидирует "Единая Россия" (38,5%), КПРФ и ЛДПР набирают 18,7% и 18,55% голосов соответственно, "Справедливая Россия" - 8,78%, Партия пенсионеров за социальную справедливость - 6,87%, "Коммунисты России" - 3,81%.

Даниленко добавил, что среди восьми победителей по мажоритарным округам - шесть кандидатов "Единой России", представитель партии "Зеленые" и самовыдвиженец. Часть единороссов баллотировалась и по округам, и по спискам. Даниленко пояснил, что в таком случае кандидат может отказаться от места в списке и его мандат пройдет к следующему представителю партии. По данным избиркома, окончательные результаты должны быть подведены и утверждены не позднее чем в следующий вторник.

О выборах

По уточненным данным, в списки избирателей были включены 322,3 тыс. человек. Общая явка составила 29,12% (в 2014 году - 48,5%).

Парламент Севастополя второго созыва должен состоять из 24 депутатов: 16 избираются по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам.

Первый депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года, вскоре после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В первый созыв регионального парламента входили представители "Единой России", два члена ЛДПР и несколько самовыдвиженцев.