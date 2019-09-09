Большинство мандатов после муниципальных выборов в Ненецком АО получила "Единая Россия"

ТАСС, 9 сентября. Представители партии "Единая Россия" получили большинство мандатов по итогам муниципальных выборов в Ненецком автономном округе (НАО), сообщили в понедельник ТАСС в региональном избиркоме.

В НАО 8 сентября жители Заполярного района выбирали 16 депутатов совета: 10 по партийным спискам, шесть - по трем многомандатным избирательным округам, 15 депутатов выбирали в горсовет Нарьян-Мара, в нескольких муниципальных образованиях прошли выборы в органы местного самоуправления и выборы глав. Дополнительные выборы прошли и в Собрание депутатов НАО, новый парламентарий избирался на место Риммы Галушиной, которая сейчас представляет регион в Совете Федерации.

"Депутатом окружного собрания избран кандидат от "Единой России" Андрей Попов, набравший 50,4% голосов. В Заполярном районе из 10 мандатов, распределяемых по единому избирательному округу, партия "Единая Россия" получает пять мандатов, КПРФ - три мандата, партия "Родина" и ЛДПР - по одному мандату", - сказали в избиркоме.

Еще шесть депутатов совета Заполярного района, избранные по двухмандатным округам, представляют "Единую Россию". В Совет депутатов Нарьян-Мара вошли 15 представителей: 14 из них от "Единой России", один - от КПРФ.

Явка избирателей на выборах депутата окружного собрания составила 29,77%. Максимальная явка на муниципальных выборах зафиксирована в Колгуевском сельском совете, где она составила 64,26%.