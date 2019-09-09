Посольство РФ в Киеве предостерегло дипломатов США от наставлений в адрес России

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ на Украине обвинило посольство США в использовании конфронтационной риторики по отношению к России при высказываниях относительно урегулирования конфликта в Донбассе и другим темам. Соответствующее заявление российского дипломатического представительства на Украине обнародовано на его официальном сайте в понедельник.

"Обратили на себя внимание регулярно тиражируемые в последнее время в интернет-пространстве сообщения посольства США в Киеве с призывами и назидательными рекомендациями в адрес России по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе, выполнения Минских соглашений и освобождения заключенных под стражу лиц, которых без всяких на то оснований называют политзаключенными. В довольно бесцеремонной и хамоватой манере американская сторона повторяет заезженные и набившие оскомину выдумки о "российской агрессии", невыполнении ею минских соглашений, военном присутствии на востоке Украины и ответственности за происходящее в этом регионе страны, "незаконной оккупации Крыма", нарушениях неотъемлемых прав его жителей и прочие не соответствующие действительности суждения", - сказано в сообщении посольства РФ.

Российские дипломаты подчеркнули, что американские коллеги имеют право давать свои оценки происходящим событиям, при этом подчеркнули, что "конфронтационный тон и наклеивание ярлыков - отнюдь не метод ведения дискуссии, который может привести к конструктивному результату и решению стоящих в повестке дня проблем". По мнению дипломатов посольства России, это создает риск обострения в переговорном процессе. "Если же американские коллеги добиваются нагнетания остроты в переговорном процессе, то они, без сомнения, находятся на правильном пути. Впрочем, поздравлять мы их с этим не будем", - сказано в заявлении.

Российское дипломатическое представительство посоветовало американским коллегами давать свои наставления "тем, кто готов к ним прислушиваться и кого бы им следовало направлять на "путь истинный" здесь, в украинской столице". "Что касается российской стороны, то она в понуканиях и подсказках не нуждается, тем более когда они формулируются в уничижительном и безапелляционном ключе", - заключили в посольстве.