"Единая Россия" стала лидером на выборах в гордуму Владикавказа, набрав 45,24%

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набрала большинство голосов на выборах в гордуму Владикавказа - 45,24%. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Северной Осетии Сосланбек Кудаков.

"Единая Россия" набрала 45,24%, КПРФ - 11,86%, ЛДПР - 5,19%, "Коммунисты России" - 2,87%, "Яблоко" - 0,64%, "Справедливая Россия" - 11,55%, "Родина" - 5,55%, "Патриоты России" - 17,09%", - сказал Кудаков. Явка на выборы в гордуму Владикавказа составила 49,13%.

В ЦИК республики поступали жалобы о нарушениях на избирательных участках, но "они не могут поставить под сомнение итоги голосования", отметил Кудаков.

В выборной кампании принимали участие восемь политических партий, на 32 мандата претендовали более 200 человек - 140 по единому избирательному округу и 84 одномандатника.

Кроме выборов в городскую думу Владикавказа, в республике проходили выборы различного уровня в Дигорском, Ирафском и Моздокском районах. Избирались пять глав муниципальных образований, замещались 36 депутатских мандатов.