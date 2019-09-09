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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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Песков: обмен удерживаемыми лицами может создать условия для выполнения "Минска"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позитивно оценил прошедший в субботу обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, он считает, что это - повод для осторожного оптимизма на будущее.

"Это был обмен удерживаемыми лицами. Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен", - заявил журналистам представитель Кремля. По его мнению, прошедший обмен, "безусловно, дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения дальнейшей работы в русле поиска путей нормализации отношений между Россией и Украиной и, конечно, что главное - для обеспечения условий по реализации минских договоренностей".

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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