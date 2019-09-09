Зюганов: КПРФ "удвоила, утроила" свои результаты на выборах

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. КПРФ сделала все, чтобы достойно провести избирательную кампанию, партия везде "удвоила, утроила" свои результаты на выборах разных уровней. Об этом заявил в понедельник лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам выборов.

"Вся команда работала на просторах России. Мы везде удвоили, утроили свои результаты, что бы вам ни говорили. В ближайшее время вы получите протоколы", - сказал Зюганов.

Он также отметил, что члены КПРФ "укоренились в общественном настроении". "Нас везде приняли хорошо, в каждом дворе, на каждой улице", - отметил Зюганов. "Мы в целом поработали очень достойно, профессионально и грамотно. И считаю, что сделали значительный шаг для оздоровления обстановки в стране", - добавил он.

В свою очередь, зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил, что КПРФ сформировала мощную команду кандидатов. "Только зарегистрированных кандидатов было более 10 тыс. человек. Впервые за последние годы наша партия столкнулась на этих выборах с тем, что очень многих наших сильных кандидатов власть еще до начала избирательной кампании и в ее ходе пыталась снять с выборов", - отметил он.

Кроме того, по словам Афонина, партия впервые столкнулась с тем, что три кандидата не преодолели муниципальный фильтр на губернаторских выборах. "Три наших кандидата, которые имели весомые шансы на победу в своих регионах. Это Вологодская область, Калмыкия и Забайкальский край. В целом те результаты, которые сейчас подводятся, показывают, что КПРФ серьезно укрепилась", - сказал коммунист.

Как отметил зампред ЦК КПРФ, на губернаторских выборах в подавляющем большинстве регионов кандидаты от партии уверенно заняли второе место.

Афонин подчеркнул, что на выборах в региональные парламенты КПРФ повсеместно серьезно увеличила свои результаты. "Причем впервые у нас по итогам единого дня голосования созданы достаточно крупные фракции в Севастополе и Республике Крым. Это серьезный прорыв, мы уверены, что наши крымские и севастопольские товарищи будут наращивать свою работу в регионах", - заключил он.

Единый день голосования

В воскресенье в 85 регионах РФ прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).