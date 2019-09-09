Экс-мэр Сочи Пахомов считает, что у Копайгородского есть шансы возглавить город

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Покинувший накануне пост мэра Сочи Анатолий Пахомов считает целесообразным избрание на эту должность назначенного в понедельник исполняющим обязанности главы города вице-губернатора Краснодарского края Алексея Копайгородского. Пахомов сообщил ТАСС по итогам встречи с Копайгородским, что готов оказывать ему содействие и делиться опытом.

В конце августа 58-летний Пахомов, возглавлявший Сочи с 2009 года, заявил, что не будет участвовать в конкурсе на должность главы города. Прием заявок от кандидатов на пост мэра Сочи завершен, зарегистрированы 18 претендентов, конкурсная комиссия объявит их имена во вторник. В понедельник исполняющим обязанности мэра Сочи и первым заместителем главы города стал бывший вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский. Он также принимает участие в конкурсе на замещение должности мэра города.

"Сегодня уже представлен исполняющий обязанности главы [города Сочи] Копайгородский Алексей Сергеевич, он же участник конкурса [на замещение вакантной должности]. Я просто уверен, что он продолжит то, что мы не успели сделать, он совершенно в теме, трудностей не будет. Я всегда готов поддержать, подставить плечо, если вдруг понадобится, если будет востребован мой опыт, это и есть преемственность. Алексей Сергеевич - известный человек в регионе, он курировал внутреннюю политику в Краснодарском крае, поэтому все будет хорошо", - сказал Пахомов.

Он отметил, что лично знает Копайгородского по опыту совместной работы. "Да, я считаю, было бы целесообразно, чтобы он возглавил Сочи", - ответил Пахомов на вопрос ТАСС, высоко ли он оценивает шансы избрания Копайгородского на должность мэра Сочи.

Ранее Пахомов сообщал, что рассматривает несколько предложений по своей будущей работе, но подробностей не разглашал.

"Политика меня никогда особо не интересовала, потому что я считаю, что глава города - хозяйственник, понятно, что он вынужден быть и политиком, но, прежде всего, это хозяйственник", - сказал Пахомов, уточнив, что планирует продолжить свою трудовую деятельность в хозяйственной сфере.

О Копайгородском

Алексей Копайгородский родился в 1985 году в Краснодаре. В 2008 году окончил Краснодарское высшее военное училище (военный институт) имени генерала армии С. М. Штеменко по специальности "Информационная безопасность автоматизированных систем", затем получил юридическое образование во Владимире и специальность "Государственное и муниципальное управление" в Москве.

С 2014 года работал заместителем начальника управления по работе с политическими партиями, общественными объединениями и межнациональным отношениям департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, с 2015 года был заместителем директора регионального департамента внутренней политики, с 2016 года занимал должность вице-мэра Краснодара. В сентябре 2017 года был утвержден на должность заместителя губернатора Краснодарского края.