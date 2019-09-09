"Единая Россия" получила 74% голосов на муниципальных выборах в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" получила 74% голосов избирателей по итогам муниципальных выборов в Ленинградской области, которые прошли в единый день голосования. Об этом сообщил в понедельник журналистам председатель избирательной комиссии региона Михаил Лебединский.

"Из 10 партий, представители которых участвовали в выборах, мандаты приобрели шесть партий, плюс самовыдвиженцы. "Единая Россия" - 1528 мандатов, это 74,1% от всех мандатов, самовыдвижение - 286 мандатов (13,87%), КПРФ - 135 мандатов (6,31%), "Справедливая Россия" - 57 мандатов (2,27%), ЛДПР - 54 мандата (2,62%) и "Родина" - 1 мандат, "Партия пенсионеров за социальную справедливость" - 1 мандат", - сказал Лебединский.

По его словам, средняя явка избирателей на участки составила 26,08%. Для сравнения, в 2014 году активность избирателей была чуть выше - 30,04%. Всего проголосовали 327,5 тыс. избирателей. Наибольшую активность проявили жители Кировского, Ломоносовского районов, а также Соснового Бора и Выборгского района. Наименьшая активность наблюдалась в Киришском и Тосненском районах.

В Леноблизбирком до дня голосования поступило 128 обращений и жалоб, 8 сентября местный избирком получил 15 обращений, однако серьезных нарушений выявлено не было. "Протоколы об административных правонарушениях не составлялись, уголовные дела не возбуждались", - сказал глава облизбиркома.

Избирателям предстояло избрать депутатов представительных органов - советов депутатов - 177 муниципальных образований области. Должны быть замещены 2062 мандата. Участие в выборах принимали представители девяти партий ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Родина", "Коммунисты России", Партия роста, "Социальная защита", "Пенсионеры за социальную справедливость"), а также самовыдвиженцы.