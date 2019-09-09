Шойгу: необходимы симметричные шаги для недопущения гонки ракетных вооружений в Европе

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Необходимы симметричные шаги для недопущения гонки ракетных вооружений в Европе из-за неопределенности в отношении будущего договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по итогам встречи глав внешнеполитических и военных ведомств России и Франции в формате "2+2".

"Мы поделились оценками развития ситуации в Европе с учетом развала Договора о РСМД (ликвидации ракет средней и меньшей дальности - прим. ТАСС) и существующей неопределенности в отношении будущего Договора о СНВ. Здесь необходимы симметричные шаги по недопущению гонки ракетных вооружений в Европе", - сказал Шойгу.

По его словам, что касается предотвращения инцидентов, то действующие механизмы сотрудничества министерств обороны России и Франции достаточно эффективны - это подтверждается отсутствием каких-либо конфликтных ситуаций за последние годы.