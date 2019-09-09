Жириновский считает блестящим результат ЛДПР на выборах в Хабаровском крае

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что партия показала блестящий результат на выборах в Хабаровском крае 8 сентября, надеется на такое же "триумфальное шествие" либерал-демократов по всей стране.

"Мы рады блестящей победе в Хабаровском крае. Наш кандидат получил 40%, ближайший кандидат-коммунист [получил] в два раза меньше [голосов], от партии большинства - в три раза меньше", - сказал Жириновский на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам единого дня голосования.

"Мы бы хотели, чтобы такое триумфальное шествие ЛДПР шло бы по всем регионам. Мы уже в Смоленске, во Владимире и так далее", - добавил он.

По словам Жириновского, ЛДПР улучшила результаты в Брянске и Южно-Сахалинске. "Анадырь, Челябинская область, Волгоградская область, Астрахань. И везде прирост голосов", - сказал он.

Согласно данным информационного табло в Центризбиркоме, кандидат от ЛДПР Иван Пиляев побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №70 в Хабаровском крае. По итогам обработки 99,72% протоколов он набирает 39,12% голосов, обходя представителя КПРФ Николая Платошкина (24,69%) и кандидата от "Единой России" Викторию Цыганову (10,68%).

Кроме того, как сообщил председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов, кандидаты от ЛДПР получают 34 из 35 мест в Хабаровской городской думе.

В воскресенье в 85 регионах РФ прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).