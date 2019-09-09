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Действующие главы регионов РФ побеждают на выборах

Разрыв в поддержке составляет 1,6 раза
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© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 9 сентября. Предварительные итоги выборов губернаторов подвели в понедельник почти во всех субъектах РФ, где проходило соответствующее голосование. Исключение составил Санкт-Петербург, где на 14:00 мск обработано 98,93% протоколов.

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Прямые выборы губернаторов 8 сентября прошли в 16 регионах страны. Во всех субъектах жители поддержали действующих руководителей: это десять представителей партии "Единая Россия" и шесть самовыдвиженцев. Все они, по предварительным данным, побеждают в первом же туре с более чем 50% голосов избирателей. Все руководители смогли серьезно оторваться от ближайших конкурентов. Согласно данным местных избиркомов, где уже обработано 100% протоколов, в регионах победили действующие главы или ранее назначенные врио руководителей субъектов РФ, разрыв голосов в их поддержку составил от 56,15% до 89,61%.

Поддержка врио губернатора Забайкальского края, самовыдвиженца Александра Осипова, который получил 89,61%, почти в 1,6 раза превзошла результаты получившего наименьшее количество голосов из всех избираемых 8 сентября глав регионов врио губернатора Сахалинской области, самовыдвиженца Валерия Лимаренко (набрал 56,15%).

Осипов получил наибольшее количество голосов избирателей и самый большой отрыв в 86,28 процентных пункта от ближайшего конкурента - представителя Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елены Краузе, которая набрала 3,33% голосов. С самым маленьким отрывом сумел победить врио главы Республики Алтай, представитель "Единой России" Олег Хорохордин - он набрал 58,82% голосов и оторвался от Виктора Ромашкина из КПРФ на 27,18 процентных пункта.

С существенным отрывом от конкурентов - более чем на 70 процентных пунктов - победили губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, выдвинутый "Единой Россией", набрав 79,65% голосов избирателей. Врио главы Башкирии Радий Хабиров также от "Единой России" получил 82,02% голосов, врио главы Калмыкии Бату Хасиков ("Единая Россия") - 82,57%, самовыдвиженец, врио главы Курганской области Вадим Шумков - 80,86%, врио губернатора Курской области Роман Старовойт ("Единая Россия") получил 81,07% голосов.

Разброс в явке

Явка на выборах губернаторов в разных регионах отличалась в 2,3 раза. Самая высокая явка была отмечена в Башкирии, где проголосовать на участки пришли 71,8% избирателей. Самая низкая явка на данный момент зафиксирована в Санкт-Петербурге - 30,08% (после обработки 98,93% протоколов).

Более половины жителей пришли отдать свои голоса на Ставрополье (66,89%) и в Калмыкии (55,14%). Не слишком высокий интерес продемонстрировали к выборам жители Астраханской и Оренбургской областей (явка составила 33,52% и 39,55% соответственно), Забайкальского края (35,07%), Сахалина (37,37%), а также Мурманской области (35,82%).

О выборах

В 85 регионах РФ 8 сентября прошло более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали депутатов законодательных собраний, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - городские думы, еще в трех - глав муниципальных образований. Кроме того, прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

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