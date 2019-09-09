"Единая Россия" получит 34 депутатских мандата по итогам выборов в парламент КЧР

ЧЕРКЕССК, 9 сентября. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" получит 34 места в Народном собрании (парламенте) Карачаево-Черкесии по итогам выборов 8 сентября, сообщили в понедельник в избирательной комиссии республики.

"По предварительным результатам выборов в парламент республики голоса избирателей распределились следующим образом: Карачаево-Черкесское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" - 34 депутатских мандата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что КПРФ получит шесть мест в парламенте, партия "Справедливая Россия" - три, "Патриоты России" - три, ЛДПР и партия "Гражданская платформа" - по два места.

Согласно данным ЦИК, по итогам подсчета 100% протоколов, партия "Единая Россия" набрала 65,04%, КПРФ - 12,17%, ЛДПР - 5,04%, "Справедливая Россия" - 6,19%, "Патриоты России" - 5,93% и партия "Гражданская платформа" - 5,13% голосов избирателей.

В единый день голосования в регионе прошли выборы депутатов Народного собрания (парламента) КЧР и выборы в органы местного самоуправления двух уровней. Всего в КЧР прошло 22 избирательные кампании, 246 мандатов в ходе этих кампаний будут замещены, в том числе 50 депутатов республиканского уровня.