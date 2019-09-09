"Единая Россия" получила более 70% депутатских мандатов на выборах в Пермском крае

ПЕРМЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Политическая партия "Единая Россия" получила более 70% депутатских мандатов на муниципальных выборах в Пермском крае, которые прошли в воскресенье - в единый день голосования. Всего было распределено 340 мандатов представительных органов местного самоуправления в 20 муниципалитетах региона, говорится в сообщении пресс-службы краевой избирательной комиссии.

"Большинство мандатов по итогам выборов получили представители партии "Единая Россия", у них их 250. У КПРФ - 19 мест, у кандидатов от "Справедливой России" - 13, а у ЛДПР - десять. Самовыдвиженцам достались 48 мест в представительных органах местного самоуправления муниципалитетов. Всего состоялись 23 избирательные кампании", - сказано в сообщении.

По данным краевого избиркома, до выборов были допущены более 1 тыс. кандидатов, представляющих пять политических партий, среди них порядка 280 человек - самовыдвиженцы. В выборах приняли участие около 142 тыс. избирателей, всего на территориях, где проходило голосование, проживают примерно 500 тыс. человек. Явка составила 28,59%, что практически на 2,5% больше, чем на муниципальных выборах прошлого года. Серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было, однако в крайизбирком и территориальные избирательные комиссии поступило 11 жалоб, восемь из них касались агитации в социальных сетях, две - размещения агитационных печатных материалов возле избирательного участка, одна - подкупа избирателей. По всем ним проведены проверки, выявленные нарушения были оперативно устранены. Всего на избирательных участках за ходом выборов следили более 900 наблюдателей, почти половина из них были направлены Общественной палатой Пермского края.

"В краевом законодательстве появилась норма, по которой Общественная палата теперь имеет право направлять общественных наблюдателей не только на федеральные и региональные выборы, но и на муниципальные, что мы и сделали впервые на выборах 8 сентября. Практика себя зарекомендовала. Надо, чтобы люди больше знали об институте общественного наблюдения, о том, что общественные наблюдатели не имеют политической окраски, они независимы и беспристрастны. Поэтому мы будем и дальше развивать институт общественных наблюдателей в Прикамье", - приводятся в сообщении слова председателя краевой Общественной палаты Дмитрия Красильникова.

Восьмого сентября в Пермском крае выборы проходили в 20 из 46 муниципальных образований. Из них избиратели 17 муниципалитетов выбирали новые созывы земских собраний и городских дум, 12 из которых - представительные органы первого созыва преобразованных муниципалитетов. В Губахинском и Соликамском городском округах прошли дополнительные выборы депутатов городских дум, а в Большесосновском районе - выборы Советов депутатов трех поселений.