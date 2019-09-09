Лавров: Россия надеется, что агрессивные решения Порошенко будут отозваны

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Состоявшийся в субботу обмен между Россией и Украиной по формуле "35 на 35" будет способствовать урегулированию ситуации в Донбассе и позволит отозвать агрессивные решения режима Петра Порошенко.

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной конференции по итогам по итогам встречи глав МИД и Минобороны РФ и Франции в формате "2+2".

"Мы выразили удовлетворение состоявшимся позавчера обменом "35 на 35", - отметил он. - Мы надеемся, что это добрый знак, который позволит рассчитывать, что параллельно с урегулированием в Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализовываться и те агрессивные и антироссийские решения, которые принимал режим Порошенко, будут отозваны с целью обеспечить в наших отношениях взаимное уважение и уважение национальных меньшинств на Украине и в РФ".