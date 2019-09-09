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Единый день голосования - 2019
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Матвиенко: избирательная система РФ на выборах 8 сентября доказала свою состоятельность

Председатель Совфеда отметила, что серьезных нарушений в ходе единого дня голосования, которые могли бы повлиять на окончательный результат, не было
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Избирательная система и избирательное законодательство РФ доказали свою состоятельность по итогам единого дня голосования 8 сентября. Об этом заявила журналистам в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Сегодня можно твердо сказать, что итоги позитивные, избирательная кампания прошла успешно. Наше избирательное законодательство, избирательная система прошла проверку на прочность и доказала свою состоятельность", - сказала Матвиенко.

По ее словам, серьезных нарушений в ходе единого дня голосования 8 сентября, которые могли бы повлиять на окончательный результат, нет. "Сама кампания прошла открыто, очень конкурентная практически во всех субъектах РФ. По итогам выборов ни в ЦИК, ни в региональные избирательные комиссии не поступило никаких обращений с какими-либо серьезными нарушениями, которые могли бы повлиять на результаты голосования", - пояснила спикер.

Матвиенко предлагает по итогам единого дня голосования изучить опыт применения электронного голосования и подумать о его распространении на другие регионы РФ. "Надо будет изучить итоги и подумать о расширении права электронного голосования [на другие регионы РФ]", - сказала Матвиенко.

Она также считает, что необходимо будет подумать, как мотивировать молодых граждан к участию в выборах

Кроме того, Матвиенко ожидает, что в верхнюю палату парламента по итогам выборов 8 сентября придет 16-17 новых сенаторов. "С учетом того, что у нас 32 избирательных кампании губернаторов и законодательных собраний, то, соответственно, 32 сенатора проходят очередную проверку, подтверждение своих полномочий. Из 32 мы ожидаем, что половина придет новых, предварительно, заменится 16 или даже 17 сенаторов", - пояснила она.

В новость были внесены изменения (16:18 мск) — добавлена информация по тексту.

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