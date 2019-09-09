Матвиенко заявила, что не сомневалась в победе Беглова в первом туре

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Александр Беглов, одерживающий победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, заслужил ее своим трудом, "отпахав кампанию". Об этом заявила журналистам в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Для меня итоги выборов по Беглову Александру Дмитриевичу не были неожиданностью. Я не ориентируюсь на социологические исследования. Я хорошо чувствую настроение города. Я очень много встречалась с людьми, с разными категориями и абсолютно была уверена, что Александр Дмитриевич Беглов победит в первом туре", - сказала Матвиенко, которая в прошлые годы была губернатором Санкт-Петербурга.

"Поверьте, никто ему эту победу на блюдечке с голубой каемочкой не принес. Он, что называется, отпахал эту кампанию", - продолжила она, напомнив, что Беглов активно встречался с гражданами, откликался на их обращения и многое сделал в период временного исполнения обязанностей губернатора.

Кроме того, программа, с которой он шел на выборы, абсолютно реалистичная и отвечающая запросам граждан, подчеркнула Матвиенко. "Главное - она приоритетная в плане решения накопившихся острых проблем в Санкт-Петербурге. Я уверена, что программа будет реализована", - сказал спикер Совфеда, добавив, что считает эту победу заслуженной.

Матвиенко сообщила, что накануне поздно вечером встречалась с Бегловым и поздравила его с победой. "Я очень рада, что город получил губернатора, город будет в надежных руках", - констатировала она.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов набрал 64,47% после обработки 98,93% протоколов на выборах губернатора.