Партия "Яблоко" считает успешными для себя прошедшие 8 сентября выборы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Партия "Яблоко" оценивает как успешные для себя итоги единого дня голосования 8 сентября. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном в понедельник на ее официальном сайте.

"Единый день голосования 8 сентября оказался успешным для партии "Яблоко". Партия смогла вдвое увеличить количество своих депутатов в региональных парламентах, с трех до пяти выросло число регионов, где партия представлена в законодательных собраниях", - отмечается в заявлении.

Кроме того, информируют в партии, кандидаты от "Яблока" избраны главами трех районов Псковской области, еще 26 кандидатов стали муниципальными депутатами в девяти регионах страны. Также, утверждают в "Яблоке", на этот час "известно о победе 52 кандидатов в 30 муниципалитетах" Санкт-Петербурга.

"Лучшие результаты", считают в "Яблоке", партия показала на выборах в Московскую городскую Думу, куда были избраны четверо кандидатов (представители партии Евгений Бунимович, Максим Круглов, Сергей Митрохин и участвовавшая в выборах в качестве самовыдвиженца, но при поддержке "Яблока" Дарья Беседина).

В единый день голосования в 85 регионах РФ прошли более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).