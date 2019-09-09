Кандидаты "Единой России" и самовыдвиженцы победили на довыборах в парламент Хакасии

ТАСС, 9 сентября. Победу на довыборах депутатов Верховного Совета Хакасии, по предварительным данным, в двух округах одержали кандидаты от "Единой России", еще в двух самовыдвиженцы. Об этом сообщается на сайте республиканской избирательной комиссии.

Дополнительные выборы депутатов Верховного Совета Хакасии прошли в Абакане, Абазе, Саяногорске и в Аскизском районе. Вакантные места там появились после того, как от своих мандатов отказались избранные депутаты.

"По предварительным данным, в городе Абакане по одномандатному избирательному округу № 4 большинство голосов избирателей получил Андрей Аплошкин, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия". В городе Абазе мандат депутата Верховного Совета Хакасии по одномандатному избирательному округу № 9 достался Матвею Дрееву, выдвинутому в порядке самовыдвижения. В городе Саяногорске по одномандатному избирательному округу № 11 избран Владимир Ивакин, выдвинутый в порядке самовыдвижения. В Аскизском районе по одномандатному избирательному округу № 19 избран Евгений Челтыгмашев, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.

Кроме того, главой Сорска избрали самовыдвиженца Владимира Найденова, главой Аскизского района кандидата "Единой России" Абрека Челтыгмашева, главой Боградского района кандидата КПРФ Сергея Клименко, главой Орджоникидзевского района Анатолия Тайченачева, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Выборы в Хакасии прошли 8 сентября в Единый день голосования.