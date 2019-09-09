Орловский облизбирком отменил результаты голосования на выборах в Госдуму на трех участках

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила отменить итоги голосования из-за возможных нарушений на некоторых избирательных участках региона.

"Решение [об отмене результатов голосования] принято по трем участкам. Результаты голосования на них не учитываются при общей сумме. Мы в Следственный комитет отправили имеющиеся у нас материалы, чтобы те провели проверку в рамках их компетенций", - сказала Будовская.

Она уточнила, что на трех территориальных участках зарегистрировано чуть более 3 тыс. избирателей. Учитывая явку в 45%, проголосовали около 1 тыс. человек, что при общей численности зарегистрированных кандидатов более чем в 600 тыс. человек (проголосовали из них менее 300 тыс. человек), не вносит серьезных коррективов в итоговые результаты.

На дополнительных выборах депутата в Государственную думу от Орловской области, по предварительным данным, лидирует кандидат от "Единой России" Ольга Пилипенко - ее поддержали 53,62% избирателей. Второе место у кандидата от КПРФ Ивана Дынковича (15,97%), третье - у кандидата от Партии пенсионеров Олега Тимохина (8,17%).