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Единый день голосования - 2019

Орловский облизбирком отменил результаты голосования на выборах в Госдуму на трех участках

Их отмена не повлияет на итоговые результаты выборов

ОРЕЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Орловской области отменила итоги голосования на трех территориальных избирательных участках. Материалы переданы в региональное Следственное управление СК, сообщила ТАСС заместитель председателя регионального избиркома Лариса Будовская.

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Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила отменить итоги голосования из-за возможных нарушений на некоторых избирательных участках региона.

"Решение [об отмене результатов голосования] принято по трем участкам. Результаты голосования на них не учитываются при общей сумме. Мы в Следственный комитет отправили имеющиеся у нас материалы, чтобы те провели проверку в рамках их компетенций", - сказала Будовская.

Она уточнила, что на трех территориальных участках зарегистрировано чуть более 3 тыс. избирателей. Учитывая явку в 45%, проголосовали около 1 тыс. человек, что при общей численности зарегистрированных кандидатов более чем в 600 тыс. человек (проголосовали из них менее 300 тыс. человек), не вносит серьезных коррективов в итоговые результаты.

На дополнительных выборах депутата в Государственную думу от Орловской области, по предварительным данным, лидирует кандидат от "Единой России" Ольга Пилипенко - ее поддержали 53,62% избирателей. Второе место у кандидата от КПРФ Ивана Дынковича (15,97%), третье - у кандидата от Партии пенсионеров Олега Тимохина (8,17%).

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаОрловская областьЕдиный день голосования - 2019
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