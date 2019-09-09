В Крыму на одном участке выборы признаны недействительными из-за ошибки комиссии

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Итоги выборов на одном из участков в Симферополе в Государственный совет Республики Крым и Симферопольский городской совет, расположенном в республиканском госпитале ветеранов войны, признаны недействительными из-за ошибки комиссии, сообщил журналистам глава избиркома республики Михаил Малышев.

"Признаны выборы недействительными на участке в Симферополе в госпитале ветеранов войны, там были избирателям ошибочно выданы бюллетени по голосованию в горсовет Симферополя, пациенты там со всего Крыма, поэтому не имели права голосовать в горсовет", - сообщил Малышев. Он уточнил, что по данному участку признаны выборы недействительными как по выборам в Госсовет республики, так и в горсовет Симферополя.

Кроме того, отметил глава избиркома, решение о признании выборов недействительными приняты участковой комиссией в Раздольненском районе, до конца дня такое же решение будет принято в Красногвардейском районе, где есть подозрение на вброс бюллетеней. Установлением этих фактов, по его словам, занимаются следователи по обращению избиркома.

"Хочу отметить, что принятие решений о признании выборов по этим трем участкам недействительными не повлияют на общие результаты выборов как в Государственный совет Крыма, так и по муниципальным выборам, соответственно в Симферополе, Красногвардейском и Раздольном", - отметил Малышев.

О выборах в Крыму

Выборы в Госсовет республики прошли 8 сентября, в единый день голосования. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 - по одномандатным избирательным округам. Сейчас 70 мест в парламенте республики занимают представители "Единой России", 5 - ЛДПР.

Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. Тогда на выборах "Единая Россия" набрала 70,18%, ЛДПР - 8,49%, КПРФ - 4,48% голосов избирателей.

На выборах в Госсовет зарегистрированы 668 кандидатов в депутаты, а также партийные списки 8 реготделений: КПРФ, ЛДПР, "Единой России", "Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость", "Коммунистов России", "Патриотов России", "Родины" и "Справедливой России".

В республике около 1,478 млн избирателей, был сформирован 1201 участок для голосования. Выборы в воскресенье прошли также в городской совет Симферополя и еще в 264 совета разных уровней в республике, где избирали 2914 депутатов.