Миронов заявил, что "Справедливая Россия" подтвердила статус парламентской партии

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Справороссы по итогам единого дня голосования добились значимых успехов в ряде регионов и подтвердили свой статус парламентской партии. Об этом в понедельник журналистам заявил глава фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.

"По итогам выборов наша партия добилась значимых успехов в ряде регионов. Мы расширили свое представительство еще на шесть субъектов Федерации. Прежде всего, это Москва. Три кандидата от нашей партии будут работать в Мосгордуме, - приводит слова Миронова пресс-служба справороссов. - Также впервые фракция "Справедливой России" будет сформирована в парламенте Севастополя. Наш кандидат прошел в Госсовет Республики Татарстан, ранее там наших представителей не было".

По его мнению, все парламентские партии подтвердили свой статус. "Причем расположились [партии] в том же порядке - лидирует "Единая Россия", на втором месте КПРФ, на третьем - ЛДПР, СР - на четвертом месте", - отметил парламентарий, добавив, что результаты единого дня голосования были дня партии вполне ожидаемыми.

Глава фракции также указал на отсутствие конкурентных выборов глав регионов. "По губернаторским выборам: не было ни одних конкурентных выборов нигде. Во всех регионах это были абсолютно безальтернативные выборы", - считает депутат.

При этом, полагает он, ввиду отсутствия политической конкуренции итоги губернаторских выборов не вызывают сомнений. "Врио [глав регионов] работали несколько месяцев, результаты впечатляют, и нет никаких сомнений в том, что это реальные результаты. Никаких фальсификаций не было", - резюмировал Миронов.

В воскресенье в 85 регионах РФ прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).