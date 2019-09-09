Депутаты горсобрания Сочи впервые изберут мэра по новой системе

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Депутаты городского собрания Сочи во вторник выберут по новой схеме нового главу города. Выбор будет сделан путем тайного голосования из кандидатов, одобренных конкурсной комиссией, сообщили ТАСС в пресс-службе городского собрания Сочи.

В конце августа 59-летний Пахомов, возглавлявший Сочи с 2009 года, заявил, что не будет участвовать в конкурсе на должность главы города, срок его полномочий истек 8 сентября. Исполняющим обязанности мэра Сочи и первым заместителем главы города стал бывший вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский.

"Сессия депутатов городского собрания Сочи, где будет избран глава города, состоится во вторник", - сказали в пресс-службе.

Председатель конкурсной комиссии Галина Москалева сообщила ТАСС, что до непосредственной процедуры тайного голосования в течение дня во вторник конкурсной комиссии предстоит несколько этапов работы. На первом этапе будет произведена оценка документов, предоставленных кандидатами. По словам Москалевой, комиссия их проверяла и уже есть информация, кто предоставил подлинные сведения, а кто недостоверные. Кандидатам сообщат о выявленных нарушениях, в зависимости от тяжести которых комиссия решит вопрос о допуске кандидата ко второму этапу - собеседованию.

"С теми кандидатами, которые допущены, будет проведено индивидуальное собеседование, есть специальные вопросы, бюллетени, по 10-балльной системе комиссия оценит ответы <...> и примет решение, какое количество баллов станет проходным", - сказала Москалева.

В городском собрании Сочи ТАСС пояснили, что по итогам работы конкурсной комиссии в этот день депутатам на сессии представят не менее двух кандидатов на должность мэра Сочи. Претенденты выступят перед депутатами, ответят на их вопросы, состоится тайное голосование, затем счетная комиссия подведет итоги и будет объявлено имя нового мэра.

Условия конкурса

Подать документы на участие в выборах мэра Сочи мог любой желающий старше 21 года, имеющий высшее образование и не менее пяти лет руководивший предприятием, либо три года - высшей группой должностей муниципальной или государственной службы. Конкурсная комиссия получила заявки от 18 кандидатов.

Пахомов стал главой города Сочи в апреле 2009 года, на этот пост он избирался уже дважды. При нем город принял Олимпийские игры в 2014 году, в 2018 году в Сочи прошли игры чемпионата мира по футболу.