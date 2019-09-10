Путин назначил нового прокурора Москвы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил новым прокурором Москвы Дениса Попова. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Президент РФ Путин Владимир Владимирович назначил государственного советника юстиции 2 класса Попова Дениса Геннадьевича на должность прокурора Москвы на пятилетний срок", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Попов родился в 1972 году в Свердловске, с 2000 года работает в прокуратуре. В разное время он работал в столичной прокуратуре, потом был назначен первым заместителем прокурора Тульской области и впоследствии прокурором Республики Хакасия. В последнее время Попов занимал должность прокурора Республики Дагестан. За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся, награжден орденом Мужества, нагрудными знаками "Почетный работник прокуратуры РФ" и "За безупречную службу", именным оружием.

Предыдущий прокурор Москвы Владимир Чуриков, перешедший на работу из прокуратуры Владимирской области, возглавлял столичную прокуратуру чуть более трех лет и ушел в отставку 29 декабря 2018 года.