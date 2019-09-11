Лавров: Россия заинтересована в развитии сотрудничества со странами Карибского сообщества

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Суринам является важным партнером для России в развитии сотрудничества со странами Карибского региона. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Национальному институту информации Суринама.

"Рассматриваем Суринам в качестве важного партнера в деле развития многопланового сотрудничества с государствами Карибского сообщества (КАРИКОМ), - отметил он. - Нацелены на наращивание сотрудничества с этим субрегионом в таких приоритетных областях, как содействие устойчивому развитию, оказание помощи в преодолении последствий стихийных бедствий, подготовка кадров для дипломатических, правоохранительных ведомств и чрезвычайных служб карибских государств, наращивание образовательных, туристических, культурно-гуманитарных, спортивных обменов, продвижение экономических инициатив".

По его словам, российские министерства и ведомства "уже энергично работают в этом направлении".

"В последние годы российско-суринамские отношения приобрели новую динамику, - продолжил глава МИД РФ. - Этому способствовал ряд знаковых событий: первый в истории наших связей визит министра иностранных дел Суринама Илдиз Поллак-Бейгле в Россию в октябре 2017 года, а также подписание двух основополагающих документов, формирующих базу двустороннего сотрудничества, - Договора об основах отношений и Межправительственного соглашения об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан наших стран".

Лавров с удовлетворением констатировал, что Россия и Суринам "плотно взаимодействуют на многосторонних площадках, прежде всего в ООН". "Со своей стороны готовы к расширению внешнеполитической координации с опорой на международное право", - подчеркнул министр.