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Единый день голосования - 2019
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Горизбирком Петербурга утвердил результаты выборов, на которых в I туре победил Беглов

Александр Беглов набрал 64,43% голосов
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов Роман Пименов/ТАСС
Описание
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Роман Пименов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Санкт-Петербурга утвердила в среду результаты прошедших 8 сентября выборов, на которых по результатам первого тура победил врио губернатора Александр Беглов.

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"Признать выборы высшего должностного лица Санкт-Петербурга - губернатора Санкт-Петербурга состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность губернатора Санкт-Петербурга Беглова Александра Дмитриевича", - сказал на заседании горизбиркома председатель ГИК Виктор Миненко.

Беглов, который участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца, набрал 64,43% голосов по результатам обработки протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) на территории города, а также Ленинградской и Псковской областей и данных с цифровых избирательных участков.

Кроме него в выборах губернатора Санкт-Петербурга принимали участие Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа". Тихонова набрала 16,84% голосов, Амосов - 16,03%.

Выборы в Петербурге были организованы на 1944 участках, включая 1898 постоянных и 46 временных. По просьбе садоводов была предусмотрена возможность принять участие в выборах губернатора вне границ Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют дачными. Для этого 62 избирательных участка в садоводствах были организованы в Ленинградской области, еще 15 - в Псковской области.

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Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургЕдиный день голосования - 2019
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