Избирком Крыма признал выборы в Госсовет состоявшимися, кроме трех участков

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Республики Крым на своем заседании в среду утвердила итоговые данные по выборам в Государственный совет региона, кроме трех участков, на которых выборы были признаны недействительными, передает корреспондент ТАСС.

"Подписываем протокол заседания комиссии. <...> Признать выборы состоявшимися. В Государственный совет избрано 75 депутатов", - сказал председатель избиркома Михаил Малышев.

По его словам, на трех участках выборы территориальными избирательными комиссиями были признаны недействительными. Ранее Малышев сообщил, что речь идет о двух участках в Красногвардейском и Раздольненском районах, где подозревают вброс бюллетеней, а также участке в Симферополе, где члены комиссии перепутали бюллетени по выборам в Госсовет с бюллетенями для голосования в горсовет Симферополя. Эти три участка, по словам главы избиркома, не повлияет на общий итог выборов.

По словам Малышева, по итоговым данным, крымская региональная организация ЛДПР получает 10 мест, КПРФ - пять и "Единая Россия" - 60 мест в республиканском парламенте. Малышев уточнил журналистам, что выборы были признаны территориальными избиркомами и касались местных выборов, а не Госсовета республики. "Речь идет только о муниципальном уровне выборов, сельские и городской советы. Это никак не повлияло на результаты выборов в Госсовет. Перевыборы по трем участкам пройдут в декабре этого года", - отметил он.

Выборы в Госсовет республики прошли 8 сентября, в единый день голосования. В них приняли участие 33,26% избирателей, что на 20,31% меньше, чем в 2014 году. После обработки 100% протоколов большинство голосов набрали региональные отделения партий: "Единая Россия" - 54,70%, ЛДПР - 16,84%, КПРФ - 8,22%, остальные набрали менее 5%. Во всех 25 одномандатных округах лидируют единороссы.

Госсовет республики состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 - по одномандатным избирательным округам. Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. Тогда на выборах "Единая Россия" набрала 70,18%, ЛДПР - 8,49%, КПРФ - 4,48% голосов избирателей.