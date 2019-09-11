Путин 12 сентября в Сочи проведет переговоры с Нетаньяху

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 12 сентября в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Завтра состоится рабочий визит премьер-министра Израиля Нетаньяху. Завтра в Сочи состоятся российско-израильские переговоры, Путин завтра будет в Сочи", - сказал он.

В среду, 11 сентября, глава государства работает в Москве, он намерен встретиться с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. "Президент сегодня работает в Москве, в Кремле. Сегодня наряду с другими встречами в публичном формате президент примет министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, обсудит проблемы селян и аграрного комплекса", - сообщил Песков.

Переговоры в Сочи

Во вторник канцелярия главы правительства еврейского государства сообщила, что Нетаньяху планирует посетить Сочи с однодневным визитом 12 сентября. Израильский премьер заявил 8 сентября на еженедельном заседании своего правительства, что может в течение недели посетить Россию, где хотел бы встретиться с президентом РФ Путиным для обсуждения "продолжения координации между военными" по Сирии. 5 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что визит Нетаньяху в Россию может состояться в "достаточно близкой перспективе". Он добавил, что израильский премьер приедет, "скорее всего, в Сочи". Посол Израиля в РФ Гарри Корен сообщал, что Путин и Нетаньяху могут обсудить в Сочи организацию трехсторонней встречи РФ, США и Израиля по линии Совбезов.