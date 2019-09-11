Избирком Калмыкии объявил о победе Хасикова на выборах главы республики

ЭЛИСТА, 11 сентября. /ТАСС/ Избирательная комиссия Калмыкии утвердила итоги голосования на выборах главы республики, признав победителем врио главы региона Бату Хасикова. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель республиканской избирательной комиссии Александр Дикалов.

"Протокол избирательной комиссии подписан. Главой республики избран Бату Хасиков, за него проголосовали 93 тыс. 704 избирателя, это 82,54%", - сказал Дикалов.

По его словам, в голосовании приняли участие 113 тыс. 522 человека, явка составила 55,16%. За депутата Народного хурала от партии "Справедливая Россия" Наталью Манжикову проголосовали 8,53% избирателей, руководитель регионального отделения ЛДПР Петр Вышкварок набрал 3,35% голосов избирателей, лидер регионального отделения партии "Патриоты России" Батыр Мучаев - 2,76 % голосов.

По данным избирательной комиссии, за ходом голосования на выборах главы республики следили более 640 наблюдателей. Нарушений на выборах не зафиксировано. "В день голосования поступили две жалобы, они были рассмотрены, не подтвердились", - добавил Дикалов.