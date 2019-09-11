Лавров: Россия призвала власти Молдавии отказаться от дискриминации русскоязычных СМИ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россия обратила внимание молдавских властей на необходимость отказаться от дискриминационных действий в отношении русскоязычных СМИ. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Молдавии Николаем Попеску.

"Мы договорились принять меры к тому, чтобы отказаться от нарушений безвизового режима, от применения запретительно-ограничительных мер в отношении граждан друг друга. И обратили внимание на необходимость обеспечивать права журналистов, на свободу профессиональной деятельности, недопущении дискриминационной политики в отношении СМИ. Такие действия предыдущее правительство Молдавии предпринимало в отношении русскоязычных СМИ", - сказал он.

Молдавские власти неоднократно отказывали во въезде в республику российским артистам, политологам, общественным деятелям и журналистам, среди которых были представители НТВ, РЕН ТВ и других СМИ. В связи с этим Министерство иностранных дел РФ вручало ноту протеста послу Молдавии в Москве Андрею Негуце.

Ограничения русского языка

Россия рассчитывает, что молдавские власти не допустят искусственного ограничения использования русского языка в республике, заявил Лавров.

"Мы подняли вопрос о необходимости принять меры по сохранению позиций русского языка в Молдове. Наши коллеги приняли это к сведению. Рассчитываю, что это позволит не допустить искусственного сужения пространства для русскоязычных и русских в Республике Молдова", - сказал он.

Языковой вопрос в Молдавии носит болезненный характер. В 1989 году на волне перестройки население Приднестровья и Гагаузии потребовало узаконить в качестве второго государственного языка русский, на котором разговаривало почти 90% населения страны и который являлся основным для каждого третьего жителя. Тогда эти споры вылились в конфликт в Гагаузии, войну в Приднестровье и привели к расколу страны.

Договор о дружбе

Россия приветствует настрой Молдавии на активизацию диалога и выражает готовность решить накопившиеся вопросы на основе Договора о дружбе и сотрудничестве между странами, заявил Лавров.

"Мы провели хорошие деловые переговоры, у нас общее мнение о том, что последние внутриполитические процессы в Республике Молдова открывают возможности для активизации двусторонних отношений. Господин Попеску подчеркнул, что новое правительство республики заинтересовано в развитии сотрудничества с Россией, - сказал Лавров. - Мы приветствуем такой настрой и готовы отвечать взаимностью, готовы к совместному поиску решений тех вопросов, которые накопились".

По словам главы МИД РФ, Москва готова решать эти вопросы, "опираясь на очень хорошую базу". "Имею в виду Договор о дружбе и сотрудничестве 2001 года, который в полной мере сохраняет свою актуальность", - пояснил Лавров.