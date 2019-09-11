Google и Facebook пригласят в ОП РФ для обсуждения их политической рекламы в ходе выборов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил о том, что представителей американских компаний Google и Facebook пригласят в ОП для обсуждения вопроса о размещении ими политической рекламы в ходе выборов 8 сентября.

"Мы направим официальные приглашения в адрес Google и Facebook. Мы пригласим их принять участие в нашей работе, в работе нашей рабочей группы", - сказал Малькевич в ходе заседания рабочей группы по защите прав пользователей, развитию и обеспечению безопасности интернета.

По словам Малькевича, представителей компаний пригласят, "чтобы обсуждать с ними алгоритмы их работы, особенно в части размещения политической рекламы по выборам".

Ранее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что ведомство выявило распространение политической рекламы в Google, Facebook и YoutTube в ходе выборов в РФ, в том числе в день тишины, что является грубым нарушением российского избирательного законодательства. Как заявил в свою очередь заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, многие материалы, которые выводит поисковая система Google, можно отнести к тем, при помощи которых оказывается влияние на избирателя.

В Google в ответ на обвинения заявили, что компания поддерживает "ответственную политическую рекламу". Компания Facebook в свою очередь возложила ответственность за соблюдение избирательного законодательства на рекламодателей.