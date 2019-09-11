В ОП России предложили создать институт профессиональных наблюдателей на выборах

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов предложил создать отдельный институт профессиональных наблюдателей для повышения доверия избирателей на выборах. С такой инициативой он выступил в среду в ходе заседания рабочей группы ОП по безопасности интернета, посвященного распространению ложной информации на выборах.

"Сегодня люди не верят наблюдателям, которые есть от партий и кандидатов, они не верят тому, что выборы бывают чистыми, честными и прозрачными. Это хорошая почва, на которой растет фейковщина", - сказал Кирьянов.

По его мнению, необходимо "вообще отказаться от наблюдения, которое осуществляется партийными людьми или людьми кандидата". "То есть любой из нас может пойти наблюдателем. Соответственно, качество наблюдения никакое, люди, зачастую, первый и последний раз занимаются этим, доверия к ним тоже нет, нельзя на них положиться. Нам нужно отказаться от такого рода наблюдения, такого способа набора наблюдателей", - подчеркнул член ОП.

По его словам, наблюдатели должны быть профессионалами, "которые обучаются в системах избирательных комиссий и хотят сделать это своей второй профессией". "Люди такого уровня подготовки, внесенные в реестр, имеющие специальное удостоверение, вот эти люди могут и должны сформировать рынок наблюдателей. Причем надо обязать кандидатов от партий платить белую зарплату этим наблюдателям в зависимости от уровня выборов", - отметил Кирьянов.

Он добавил, что данную систему можно назвать институтом профессиональных наблюдателей. "Дальше этот институт можно развивать в любой плоскости. То есть у нас должно быть 500 тыс. человек - профессиональных наблюдателей, которые могут закрыть все участки в стране, которые не будут испытывать каких-то привязанностей", - пояснил член палаты.

О фейках на выборах

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в воскресенье отмечала, что, в частности, движение "Голос" на своей карте нарушений на выборах опубликовало около 30 жалоб, поданных на самом деле в ходе голосований прошлых лет. Она подчеркнула, что организацию уже уличали в применении данной методики на выборах президента России, мэра Москвы и на отдельных региональных выборах, допустив, что движение "подводят недобросовестные корреспонденты". В свою очередь зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев 10 сентября выразил мнение, что распространением ложной информации о нарушениях на прошедших выборах занимаются специально обученные для этого люди.

Всего в воскресенье в 85 регионах РФ прошло более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, проходили довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).