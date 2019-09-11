Глава московских коммунистов предложил проводить выборы в Мосгордуму по смешанной системе

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин выступил за проведение выборов в Мосгордуму по смешанной системе, соответствующее предложение он озвучил на пресс-конференции в среду наряду с другими идеями по совершенствованию избирательной системы.

"У нас [в Москве] давно назрел вопрос введения смешанной системы выборов - 50% по спискам партии, 50% по одномандатным округам. Это логично, идет команда со своей программой, она отвечает за программу и за работу в течение пяти лет этой команды", - сказал Рашкин.

Согласно уставу столицы, Мосгордума состоит из 45 депутатов, избираемых сроком на пять лет. Выборы проводятся на основе всеобщего равного и прямого избирательного права тайным голосованием. Они проходят по мажоритарной системе - по 45 одномандатным округам.

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования 8 сентября, было зарегистрировано 225 кандидатов, 58 из них были самовыдвиженцами. Были представлены кандидаты от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Гражданской силы", "Яблока", "Коммунистов России", "Родины", "Зеленых" и Партии роста. Самовыдвиженцы в итоге получили 26 мандатов (25 из них были поддержаны "Единой Россией"), 13 мест досталось кандидатам от КПРФ, по 3 - представителям "Яблока" и "Справедливой России", явка составила 21,77%.