В городское собрание Элисты прошли пять партий

ЭЛИСТА, 11 сентября. /ТАСС/. Выборы депутатов городского собрания Элисты состоялись, в представительном органе власти будут представлены пять партий, сообщил ТАСС в среду председатель избирательной комиссии Калмыкии Александр Дикалов по итогам заседания избиркома, утвердившего итоги голосования.

"По общемуниципальному списку 47,24% [получила] "Единая Россия", "Справедливая Россия" - 17,17%, КПРФ - 16,57%, ЛДПР - 6,83% и Коммунистическая партия социальной справедливости - 5,57%. <...> Они прошли [в гордуму]", - сказал Дикалов.

По его словам, обращений о нарушениях в республиканский избирком в ходе для голосования не поступало. "Поступали жалобы в ТИК (территориальная избирательная комиссия), насколько известно, они не подтвердились", - добавил Дикалов.

Как уточнили ТАСС в городском собрании, по итогам выборов "Единая Россия" получила 17 мандатов, "Справедливая Россия" и КПРФ - по три мандата, ЛДПР и Коммунистическая партия социальной справедливости - по одному. В ближайшее время будет назначена дата первого заседания, на котором будет выбран председатель горсобрания.

Выборы в городское собрание Элисты проходили одновременно с выборами главы Калмыкии, в которых победил врио главы региона Бату Хасиков.