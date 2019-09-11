Вологодский облизбирком объявил победу Кувшинникова на выборах губернатора области

ВОЛОГДА, 11 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Вологодской области утвердила результаты голосования на выборах губернатора Вологодской области, состоявшиеся 8 сентября, действующий руководитель региона Олег Кувшинников, набравший на выборах 60,79% голосов, избран губернатором области, сообщил ТАСС председатель областного избиркома Денис Зайцев.

"Сегодня состоялось заседание Избирательной комиссии Вологодской области, подписан итоговый протокол, установлены итоги голосования. Выборы состоялись, с результатом в 60,79% победил Кувшинников Олег Александрович. Единогласно, без особых мнений протокол был подписан", - сказал ТАСС председатель областного избиркома.

На втором месте кандидат от ЛДПР Ольга Ширикова - 25,19%, на третьем - Маргарита Савоськина от "Справедливой России" (7,81%), на четвертом - Алексей Рылеев от "Родины" (1,92%), на пятом - Вадим Петриенко от "Народного альянса" (1,53%). Явка составила 40,52% или свыше 379 тыс. избирателей, добавил председатель облизбиркома.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% плюс один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

Кувшинникову в феврале этого года исполнилось 54 года. Возглавляет область с декабря 2011 года. На губернаторских выборах 14 сентября 2014 года Кувшинников одержал победу, получив 62,98% голосов при явке в 29,7%. Губернатор, согласно уставу региона, руководит также правительством Вологодской области.