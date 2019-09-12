Путин прибыл в Дагестан, где пообщается с ополченцами в селе Ботлих

МАХАЧКАЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Республику Дагестан, где посетит село Ботлих. Ожидается, что глава государства возложит цветы к Мемориалу памяти выходцам из Ботлихского района, погибшим в Великой Отечественной войне, Афганистане, боевых действиях в августе-сентябре 1999 года и других локальных войнах. Путин пообщается с жителями села и встретится с ополченцами.

Новый статус

Во время прямой линии с Путиным 20 июня 2019 года ветераны дагестанского села Ботлих обратились к президенту с жалобой на то, что у ополченцев, давших отпор боевикам, нет статуса участников боевых действий на Северном Кавказе. В начале августа президент подписал закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Дагестана. Он предусматривает ряд льгот - денежные выплаты, льготы по ЖКХ, право на статус инвалида боевых действий и соответствующие материальные льготы для ополченцев, получивших ранения, контузии или увечья во время службы в отрядах самообороны Дагестана. В настоящее время в республике ведется актуализация списков воевавших против боевиков в 1999 году ополченцев.

Президент в ходе прямой линии выразил благодарность жителям Дагестана, которые помогли сохранить территориальную целостность России в 1999 году. По его словам, "нельзя забыть Цумадинский район, где жители не пропустили на свою территорию бандитов. Это касается и других населенных пунктов, где люди взяли в руки оружие и защитили… и себя, и свою малую Родину, и всю Россию от террористических банд международных".

Один из жителей Дагестана во время прямого эфира поблагодарил президента РФ за его приезд в Ботлих "в самый трудный час", за победу [над террористами] и пригласил посетить эту землю вновь. Президент, в свою очередь, отметил, что в те годы "страна находилась в очень сложной ситуации". По его словам, в случае, если бы террористам тогда удалось реализовать свои планы в Дагестане, то системные проблемы возникли бы на всем Северном Кавказе, а потом и в Поволжье.

Путин уделяет большое внимание развитию Дагестана. В частности, в марте 2018 года он уже встречался с представителями общественности республики, обсудил с ними насущные проблемы в области сельского хозяйства, промышленного производства, социального развития, строительства дорог, водоснабжения. Тогда же Путин пообещал посетить Ботлихский район и посмотреть, как изменилась эта территория со времен 1999 года.

Первое знакомство

Впервые Путин посетил Ботлих еще 20 лет назад - в августе 1999 года, когда занимал пост председателя правительства России. Эта поездка стала для него одной из первых на этом посту.

Тогда он вручил государственные награды дагестанским ополченцам и служащим федеральных сил за выполнение задач по вытеснению чеченских боевиков из Дагестана, облетел районы прошедших боев, а также провел совещания в Махачкале с участием руководителей Дагестана и глав силовых ведомств России. На совещании были приняты решения по нормализации экономической и военно-политической ситуации в приграничных с Чечней районах Дагестана, обсуждены меры по восстановлению разрушенного жилья и скорейшему возвращению дагестанских беженцев в свои дома.

"Люди, которые пришли с оружием в Дагестан из Чечни, совершили грубую ошибку, они оскорбили дагестанский народ", - заявил тогда Путин. Он подчеркнул, что на него произвело "сильное впечатление мужество, проявленное народом Дагестана" при защите своей земли от бандитов: "это мощный народ".

Высокая оценка

11 сентября в селе Ботлих открыли памятник участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году. Как сообщил ТАСС глава Ботлихского района Магомед Патхулаев, на мемориальный комплекс из республиканского бюджета было выделено около 9 млн рублей. Он представляет собой скульптурную композицию в виде скалы с изображением образов солдата Великой Отечественной войны, воина- интернационалиста и народного ополченца. Рядом установлены плиты с именами погибших воинов Ботлихского района, а на первом ярусе комплекса будет располагаться Музей воинской славы. Здесь также размещены вечный огонь и фонтаны. Памятник изготовлен в Белоруссии скульптором, заслуженным художником Республики Дагестан Хизри Асадулаевым. Он изготовлен из силумина, его высота пять метров.

События 1999 года

7 августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский. Первыми на пути бандитов встали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция. В Цумадинском, Новолакском и Ботлихском районах в ходе боевых действий в 1999 году погибли 226 военнослужащих, 53 сотрудника органов внутренних дел, 25 ополченцев и 108 мирных граждан.