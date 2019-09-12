Глава Ингушетии назначил двух вице-премьеров республики

МАГАС, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов утвердил на должности вице-премьеров Ингушетии своего бывшего советника Михаила Илезова и бывшего руководителя управления капитального строительства Центробанка РФ Тимура Фаттахова.

"Первым заместителем председателя правительства назначен Михаил Илезов, которого хорошо знают в республике, он занимал различные посты в правительстве Ингушетии, под его руководством осуществлено множество инновационных проектов. Заместителем председателя правительства назначен Тимур Фаттахов. Тимур Наильевич - опытный строитель, возглавлял управление капитального строительства Центрального банка России, под его руководством построено немало уникальных объектов", - сказал Калиматов.

В четверг глава Ингушетии внес кандидатуру Константина Сурикова на должность премьера региона в Народное собрание республики. 27 депутатов из 28 проголосовали за его назначение премьером.

В 2011 году Илезов занимал должность руководителя аппарата правительства Ингушетии, с конца 2011 до лета 2015 года он был председателем регионального комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики. 12 августа 2019 года Калиматов назначил Илезова на должность советника главы региона

Фаттахов более 20 лет работал в Центральном банке РФ.