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Переговоры Путина и Нетаньяху продолжались около трех часов

Встреча в резиденции президента РФ Бочаров ручей завершилась

СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Переговоры главы российского государства Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в резиденции президента РФ Бочаров ручей завершились. Встреча продолжалась около трех часов.

С российской стороны в переговорах приняли участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер, сопредседатель российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Максим Акимов, помощник главы государства Юрий Ушаков, министр обороны Сергей Шойгу, специальный представитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.

В делегацию, сопровождающую Нетаньяху, вошли сопредседатель российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министр охраны окружающей среды, министр по делам Иерусалима и наследия Зеэв Элькин, глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, посол Израиля в РФ Гари Корен, начальник Главного управления планирования Армии обороны Израиля Амир Авиоз Абулафия, помощник премьер-министра Израиля по военным вопросам Авраам Аарон Блут.

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Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичШойгу, Сергей КужугетовичРоссияИзраильНетаньяху, БиньяминУшаков, Юрий ВикторовичАкимов, Максим Алексеевич
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