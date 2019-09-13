Парламент Крыма назначил выборы главы республики на 20 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Государственный совет республики Крым в пятницу, 20 сентября, изберет главу республики и главу Госсовета, сообщил в пятницу спикер крымского парламента, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Константинов на конференции парторганизации.

"Во вторник мы проведем первое заседание сессии Государственного совета. В пятницу мы будем избирать председателя парламента и главу республики", - сообщил Константинов.

10 сентября Константинов сообщил журналистам, что президент РФ Владимир Путин внес на пост главы республики три кандидатуры, в том числе и Сергея Аксенова, который занимает должность с октября 2014 года. В августе 2019 года кандидатура 46-летнего Аксенова была представлена партией "Единая Россия" президенту.

В соответствии с региональным законом, глава республики избирается депутатами Госсовета региона из числа трех кандидатур, внесенных президентом.

Выборы в Госсовет республики прошли 8 сентября, в единый день голосования. В них приняли участие 33,26% избирателей, что на 20,35% меньше, чем в 2014 году. После обработки 100% протоколов большинство голосов набрали региональные отделения партий: "Единая Россия" - 54,70%, ЛДПР - 16,84%, КПРФ - 8,22%, остальные набрали менее 5%. Соответственно, единороссы получают - 60, ЛДПР - 10 и КПРФ - 5 мандатов депутатов регионального парламента.