Депутат Белик будет добиваться включения севастопольцев в новый список на обмен с Украиной

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Дмитрий Белик намерен добиваться включения жителей Севастополя в новый список на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

"Конечно, будем", - сказал ТАСС в пятницу Белик, добивавшийся освобождения жителей Севастополя, отвечая на вопрос о том, будет ли он бороться за включение севастопольцев в следующий список на обмен.

По его словам, в ходе первого обмена удалось вернуть в Россию пятерых севастопольцев. Первый из них, экс-депутат городского совета Владимир Галичий, уже прибыл в Севастополь.

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.