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Михаил Кузнецов назначен руководителем исполкома ОНФ

Ранее он занимал должность вице-губернатора Московской области

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Михаил Кузнецов, который занимал должность вице-губернатора Московской области, назначен руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ). Соответствующее решение принято в пятницу центральным штабом движения.

Пост руководителя исполкома стал вакантным после того, как занимавший эту должность Михаил Развожаев 11 июля был назначен врио губернатора Севастополя вместо Дмитрия Овсянникова. До Развожаева эту должность занимал Алексей Анисимов, который в настоящий момент является заместителем полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе. Первым главой исполкома Народного фронта был Андрей Бочаров, сейчас он руководит Волгоградской областью.

Теги
Россия
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