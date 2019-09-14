Грызлов: любые действия Киева и Донбасса должны соответствовать минским соглашениям

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Любые решения и действия сторон, и Киева, и Донбасса, должны соответствовать минским договоренностям. Это позиция России как посредника и гаранта минских соглашений, заявил полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

"Недавние заявления Киева о неготовности к предоставлению жителям Донбасса особого статуса и амнистии - не что иное, как прямое нарушение "Минска", которое ставит под угрозу мирный процесс, - сказал он. - Особый статус Донбасса и амнистия - это неотъемлемая, базовая часть минских договоренностей, это международные обязательства Украины, это резолюция Совбеза ООН".

По словам Грызлова, подобные заявления киевской власти - "это разжигание конфликта в Донбассе, а совсем не мир, который обещали избирателям Украины".

"Вместо пустых заявлений Украине важно выполнить свои политические обязательства, а также обязательства по разведению сил и средств и прекратить обстрелы Донбасса, - отметил российский полпред. - Кроме того, напомню, что разведение сил и закрепление особого статуса по "формуле Штайнмайера" - это обязательства, принятые и подтвержденные Украиной в "нормандском формате". Без их выполнения трудно говорить о новых нормандских решениях".

Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кучма заявил в пятницу, что президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на предоставление Донбассу особого статуса, как это предусмотрено минскими соглашениями. По его словам, Киев не готов объявить и амнистию всем участникам событий на востоке страны, что также является одним из условий урегулирования.