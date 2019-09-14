Эксперт: заявления Кучмы говорят о том, что Киев ведет двойную игру

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Заявления представителей новой киевской администрации воспринимают в Москве как свидетельство неготовности выполнять минские соглашения. Об этом заявил в субботу ТАСС близкий к переговорному процессу по украинскому урегулированию директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"В Москве воспринимают последние заявления официального представителя Украины в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Леонида Кучмы о том, что президент Украины Владимир Зеленский не готов предоставить особый статус для отдельных районов Донецкой и Луганской областей, как наглядное доказательство того, что именно Украина не выполняет и не собирается выполнять минские соглашения", - сказал он.

"Кучма расписывается в том, что его страна ведет двойную игру, - продолжал эксперт. - Одновременно утверждается о необходимости выполнить минские соглашения и о необходимости "сохранить санкции в отношении России за невыполнение этих соглашений", и что Украина не будет предоставлять особый статус Донбассу. Как это можно совместить?"

"Видимо, у господина Кучмы наступил склероз. Ему лучше еще раз прочитать текст минского комплекса мер от 12 февраля 2015 года. минские соглашения - это не что иное, как соглашения об особом статусе Донбасса. В них перечислены параметры, которые необходимо выполнить Киеву для обеспечения этого особого статуса", - подчеркнул Чеснаков.

"То же касается и заявления Кучмы о неготовности к массовой амнистии для участников конфликта, - добавил российский эксперт. - Опыт урегулирования подобных конфликтов по всему миру за несколько десятков лет свидетельствует, что без массовой амнистии никакого мира не достичь". "Неуклюжие высказывания Кучмы либо сделаны по глупости, либо украинская сторона всем демонстрирует, что не является ответственным партнером и не собирается выполнять минские соглашения. Из этого придется делать соответствующие выводы", - заключил директор Центра политической конъюнктуры.

Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кучма заявил в пятницу, что президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на предоставление Донбассу особого статуса, как это предусмотрено минскими соглашениями. По его словам, Киев не готов объявить и амнистию всем участникам событий на востоке страны, что также является одним из условий урегулирования.