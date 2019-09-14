Посол России в Эстонии около часа отвечал на вопросы участников форума для молодежи

ТАЛЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Посол России в Эстонии Александр Петров провел в субботу встречу с участниками молодежного форума Baltfest 2019. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

"Ребята около часа задавали самые разные вопросы: от того, что такое лидер и руководитель, и включая личные вопросы, которые касались его карьеры и как он себе представляет свое будущее", - сказал корреспонденту ТАСС присутствовавший на встрече директор таллинского Института Пушкина Андрей Красноглазов.

В пятницу под Таллином открылся молодежный форум Baltfest 2019. Мероприятие проводит организация Baltic Youth Alliance при поддержке посольства России в Эстонии и Русского центра Института Пушкина. В рамках форума, который продлится три дня, прибывшие на него около 40 молодых людей из Эстонии, Латвии, Литвы и России также пообщаются с лидерами общественного мнения Эстонии, представителями Русского центра Института Пушкина.

Одной из главных тем форума в этом году станет проблема лидерства, рассказал ранее корреспонденту ТАСС контент-менеджер форумов Baltic Youth Aliance Александр Шевцов. Участникам форума расскажут о мотивации, о преодолении неуверенности и страха на пути формирования и развития лидерского потенциала. Кроме того, гости фестиваля смогут принять участие в интересных социальных и интеллектуальных играх, а также в развлекательно-познавательных дебатах.