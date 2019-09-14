Посольство России в Великобритании призвало Лондон не вносить раскол в украинское общество

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне призвало власти Великобритании отказаться от попыток внести раскол в украинское общество. С таким заявлением выступил в субботу пресс-секретарь диппредставительства, комментируя недавние высказывания заместителя главы МИД Великобритании Кристофера Пинчера, который, выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве, призвал Россию прекратить якобы чинимые Москвой препятствия судоходству в Керченском проливе.

"Призываем официальный Лондон отказаться от попыток привнести искусственный раскол в украинское общество и сыграть, наконец, конструктивную роль в процессе национального примирения", - сказал российский дипломат. "Хотелось бы ошибаться, но если судить по словам Пинчера, реальное улучшение ситуации на Украине не отвечало бы интересам Лондона, поскольку заметно сузило бы его возможности для нагнетания антироссийских страстей. Еще одно свидетельство тому - встревоженные публикации британских СМИ о том, что европейские политики один за другим высказываются за оздоровление отношений с Россией", - сообщил представитель посольства.

"С одной стороны, Пинчер повторил хорошо известные британские подходы к "российской агрессии", "препятствиям судоходству в Керченском проливе" и т. п., в связи с чем его слова не выглядят новостью. В то же время бросается в глаза, что риторика британской стороны ничуть не изменилась, несмотря на наметившиеся положительные сдвиги в деле урегулирования внутриукраинского кризиса", - заметил он.

"Россия во взаимодействии с ответственными партнерами и международными организациями продолжает делать все от нее зависящее для урегулирования. Свидетельство тому - недавний обмен задержанными и осужденными, цель которого - способствовать атмосфере для развития контактов между Киевом, Донецком и Луганском ради реализации Минских договоренностей", - напомнил российский дипломат.

Ранее Москва неоднократно заявляла, что РФ не препятствует проходу судов, в том числе военных, через Керченский против.

25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали, а 24 моряка арестовали. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы. 7 сентября Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35". Среди них оказались и 24 украинских моряка.