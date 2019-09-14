Новый пункт пропуска из Идлибской зоны деэскалации заработал в Сирии

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сирийское правительство обеспечило функционирование с 13 сентября гуманитарного коридора и пункта пропуска "Абу-эд-Духур" для выхода мирного населения и желающих сложить оружие боевиков из Идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщил журналистам в субботу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"В целях добровольного и беспрепятственного выхода из Идлибской зоны деэскалации мирного населения и желающих сложить оружие боевиков сирийским правительством c 13 сентября обеспечено функционирование гуманитарного коридора и пункта пропуска "Абу-эд-Духур", - сказал Бакин. - Для покидающих территорию, подконтрольную незаконным вооруженным формированиям, оборудованы места оказания неотложной медицинской помощи, предоставления питьевой воды, горячего питания, медикаментов и предметов первой необходимости, организовано выделение транспорта для доставки граждан в безопасные районы.

По словам Бакина, со стороны боевиков, которые не пожелали сложить оружие, продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий. Так, за 13 сентября зафиксировано 34 обстрела сирийских населенных пунктов. Огонь был открыт по Сабикии, Биньямину, Маканису-эд-Дувайри в провинции Алеппо, Бейт-Джнауро, Эз-Зиаре, Айн-эль-Кантаре, Ардаш-Дагу, Кара-Галие, Сафсафе, Нахшеббе, Эль-Арейме, Мамухии в провинции Латакия, Эс-Салихии, Эль-Касабии, Хан-Шейхуну, Шардже, Аджазу, Зайтуне, Телль-эт-Турки, Сукайяту, Караджурну в провинции Идлиб, Эль-Джейеду, Хуайзу, Эль-Арейми в провинции Хама.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему не подвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".