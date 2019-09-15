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В посольство РФ не поступало информации о пострадавших в ДТП в Казахстане россиянах

Однако сведения еще уточняются

НУР-СУЛТАН, 15 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Казахстане проверяет данные о том, были ли граждане РФ среди пострадавших при столкновении автобуса и поезда на станции Шамалган в Алма-Атинской области Казахстана в воскресенье.

"Генконсульство России в Алма-Ате связалось с департаментом полиции Алма-Атинской области Казахстана. На данный момент не поступало информации о том, что среди пострадавших в ДТП были граждане РФ. Эти сведения уточняются", - рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе посольства РФ в Казахстане.

На железнодорожном переезде Карасайского района Алма-Атинской области поезд сообщением Алма-Ата - Костанай столкнулся с рейсовым автобусом Setra, который следовал по маршруту Шамалган - Алма-Ата. Автобус выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате водитель этого транспортного средства скончался на месте происшествия.

Как сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в автобусе находились 67 человек. Несколько человек пострадали, их число уточняется. По данным МВД Казахстана, трое пассажиров автобуса, в том числе двое детей, госпитализированы в центральную районную больницу Карасайского района. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначено досудебное расследование.

Теги
КазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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