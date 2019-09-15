Лидеры России, Ирана и Турции обсудят в Анкаре политическое урегулирование в Сирии

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Лидеры России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган обсудят 16 сентября ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии, а также процесс политического урегулирования в этой стране. Трехсторонний саммит пройдет в Анкаре. В предыдущий раз аналогичное мероприятие в турецкой столице проходило в президентском дворце в районе Бештепе. Однако, по сообщению канцелярии президента Турции, в этот раз встреча пройдет в историческом дворце Чанкая, который прежде был резиденцией премьер-министра Турции, а также президента республики до 2014 года.

Трехсторонняя встреча в Анкаре станет пятой для президентов стран - гарантов астанинского процесса. Первый саммит РФ, Ирана и Турции по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам главы государств заявили, что создание зон деэскалации на территории Сирии не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет страны, а также призвали правительство Сирии и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога (идея была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2017 года на форуме "Валдай"). Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран проходили в Анкаре (в апреле 2018 года), Тегеране (в сентябре 2018 года) и Сочи (в феврале 2019 года).

Как рассказывал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, в ходе встречи в Анкаре "лидеры будут обсуждать и вопросы, связанные с продвижением политического процесса, который проводится сирийцами при содействии ООН". Представитель Кремля добавил, что "важным этапом на этом пути станет завершение процесса формирования и запуск Конституционного комитета". Помимо этого, Путин, Роухани и Эрдоган обсудят гуманитарную ситуацию, вопросы оказания помощи беженцам, восстановления базовой инфраструктуры в Сирии, продолжения работ по гуманитарному разминированию. Планируется, что по итогам переговоров главы государств примут совместное заявление и выступят перед представителями СМИ.

Встречи в Анкаре

По словам помощника президента, саммиту РФ - Иран - Турция будут предшествовать отдельные двусторонние встречи Путина с турецким и иранским коллегами, во время которых также будут затронуты отдельные аспекты, касающиеся сирийского урегулирования.

В частности, отметил Ушаков, в беседе с президентом Ирана планируется "помимо "сверки часов" по Сирии упомянуть и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и, естественно, обсудить складывающуюся ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по иранской ядерной программе".

Путин и Эрдоган в свою очередь обсудят вопросы военно-технического сотрудничества РФ и Турции. Говоря о повестке этой встречи, Ушаков напомнил, что "в эти дни завершается передача техники и имущества, связанного с ракетными системами С-400 "Триумф". Он также не исключил, что президенты России и Турции могут обсудить и другие вопросы, касающиеся новых контрактов на поставку российских вооружений.

Путь к четырехстороннему саммиту

Москва рассчитывает, что саммит по Сирии в Анкаре откроет путь для проведения встречи в стамбульском формате с участием России, Германии, Турции и Франции.

"Можно говорить, что трехсторонняя встреча может открыть путь и для другой встречи, уже в стамбульском формате, с участием [федерального канцлера Германии Ангелы] Меркель и [президента Франции Эмманюэля] Макрона. Но об этом пока рано говорить", - отметил Ушаков.

Президент Турции Эрдоган на минувшей неделе также заявил о возможности проведения в республике в октябре нового саммита России, Германии, Турции и Франции по сирийскому урегулированию. По его словам, среди тем ожидаемой октябрьской четырехсторонней встречи - ситуация в Идлибе и положение беженцев.

Между тем в июле официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщал, что четырехсторонний саммит в стамбульском формате по Сирии пройдет до проведения Генассамблеи ООН, очередная сессия которой откроется 17 сентября. Общие прения начнутся 24 сентября.

Предыдущий саммит по Сирии в стамбульском формате прошел в октябре 2018 года. Участники встречи подтвердили, что выступают за политико-дипломатическое решение кризиса. Лидеры "четверки" высказались за увеличение гуманитарной помощи сирийцам и восстановление разрушенной инфраструктуры.