Губернатор Курской области заявил о нетерпимости к кумовству и коррупции в регионе

КУРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт, вступивший в должность после победы на прошедших в единый день голосования выборах, заявил, что не потерпит среди госслужащих в регионе кумовства и коррупции.

"Моя политика будет основана на принципе беспристрастности - все решения я буду принимать, не взирая на чины и лица. Власть должна служить народу. Хочу подчеркнуть, что буду нетерпим к любым проявлениям коррупции, кумовства как в системе управления, так и в социальной сфере, образовании, здравоохранении. Мы не осуществим курский прорыв, если будем покрывать взяточничество и халатность", - подчеркнул Старовойт.

При этом он отметил, что предыдущие заслуги государственных служащих в Курской области в случаях коррупции и халатности не будут являться "индульгенцией и не спасут от справедливого наказания виновных".

Роман Старовойт, начинавший свою карьеру в 1995 году на посту исполнительного директора "Регионального инвестиционного агентства", с 2012 по 2018 гг. возглавлял Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), работал две недели в должности заместителя министра транспорта РФ, после чего 11 октября 2018 года после досрочной отставки губернатора Курской области Александра Михайлова был назначен на пост временно исполняющего обязанности главы региона. На выборах губернатора, прошедших 8 сентября 2019 года, он одержал победу, набрав 81,07% голосов избирателей.