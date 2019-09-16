Песков: позиция Киева по Донбассу говорит о необходимости подготовки нормандского саммита

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Новая позиция Киева по урегулированию в Донбассе подчеркивает необходимость тщательной подготовки нормандского саммита. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, ознакомились, - сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с новой позицией киевских властей по урегулированию на востоке страны. - Подобные заявления лишний раз подчеркивают необходимость очень тщательной подготовки саммита с тем, чтобы он был результативным".

При этом представитель Кремля подчеркнул, что "пока конкретных сроков проведения саммита [в "нормандском формате"] нет". "Пока осуществляются контакты с тем, чтобы прояснить возможные перспективы продуктивности для встречи в верхах", - пояснил Песков. Он отметил, что в вопросе проведения очередной встречи "нормандской четверки" для Кремля нет "красных линий". "Красные линии" не для Кремля, они есть для всех подписантов минских договоренностей. Они четко вытекают из минских договоренностей", - сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 13 сентября, что выборы в местные органы власти в Донбассе, предусмотренные минскими соглашениями, будут возможны только после разведения сил по всей линии соприкосновения и должны проходить по украинским законам.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, создание зон безопасности, проведение амнистии, возобновление экономических связей и социальных выплат жителям Донбасса, но также осуществление конституционной реформы на Украине, в результате которой отдельным районам Донецкой и Луганской областей должен быть предоставлен особый статус управления.

В конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером был предложен вариант, который получил название "Формула Штайнмайера", где был предложен механизма предоставления Донбассу особого статуса, как этого требуют Минские соглашения. Она предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.