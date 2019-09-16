Аксенов, Жириновский и Шперов передали свои мандаты в Госсовет Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Республики Крым на заседании передала мандаты Сергея Аксенова, Владимира Жириновского и Павла Шперова, избранных по партийным спискам в Госсовет Крыма, другим кандидатам.

Ранее в избирком поступили заявления об отказе от депутатских мандатов от главы региона Сергея Аксенова, а также от лидера ЛДПР Владимира Жириновского и депутата Госдумы (ЛДПР) Павла Шперова, которые были избраны в Госсовет по партийным спискам. В соответствии с региональным законом, в случае отказа мандаты переходят следующим по партийному списку кандидатам в депутаты.

"На основании заявлений об отказе от получения мандата от Жириновского Владимира Вольфовича, Шперова Павла Валентиновича передать мандаты депутатов, следующих в порядке очередности по списку ЛДПР: Каширину Дмитрию Сергеевичу №11 и Булке Юрию Александровичу №12. От Аксенова Сергея Валерьевича, избранного по региональному списку партии "Единой России", мандат передать Коноваленко Галине Ивановне №36", - сообщил глава избиркома Михаил Малышев.

Согласно партийным спискам, опубликованным на сайте регионального избиркома, 33-летний Каширин является директором фармацевтической фирмы, а 36-летний Булка - строительной. 61-летняя Коноваленко, которая была депутатом Госсовета первого созыва, также является топ-менеджером строительной компании.

Аксенов является главой Крыма с октября 2014 года. В соответствии с региональным законом, глава республики избирается депутатами Госсовета региона из числа трех кандидатур, внесенных президентом, и не может быть депутатом. Выборы главы республики пройдут 20 сентября.

Выборы в Госсовет республики прошли 8 сентября, в единый день голосования. В них приняли участие 33,26% избирателей, что на 20,35% меньше, чем в 2014 году. После обработки 100% протоколов большинство голосов набрали региональные отделения партий: "Единая Россия" - 54,70%, ЛДПР - 16,84%, КПРФ - 8,22%, остальные набрали менее 5%. Соответственно, единороссы получают - 60, ЛДПР - 10 и КПРФ - 5 мандатов депутатов регионального парламента.